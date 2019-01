Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Auf Kuba gab es nach einem Tornado 4 Tote und viele Verletzte

Havanna - Im Land Kuba gab es am Sonntag einen Tornado. Dabei starben 4 Menschen, 195 weitere wurden verletzt. Außerdem wurden mehr als 1.200 Häuser beschädigt oder vollständig zerstört. Kubas Hauptstadt Havanna wurde besonders stark von dem Tornado getroffen. In 3 Gebieten um Havanna verursachte der Tornado sogar Überschwemmungen. Auf der Insel Kuba gibt es regelmäßig Wirbelstürme wie Hurrikans. Einen Tornado soll es aber seit dem Jahr 1940 nicht mehr auf Kuba gegeben haben.

Erklärung: Tornado und Hurrikan

Tornados und Hurrikans sind gefährliche Wirbelstürme. Der Tornado sieht wie ein riesiger Schlauch aus und reicht von den Wolken bis zum Erdboden hinunter. Ein Tornado zieht durch das Land, er ist aber nur einige 100 Meter breit. Der Hurrikan wiederum ist einige 100 Kilometer breit.

Die Flug-Linie Laudamotion wird komplett an Ryanair verkauft

Schwechat/Dublin - In Österreich gibt es eine Flug-Linie mit dem Namen Laudamotion. Sie gehört seit einigen Jahren Niki Lauda. Er ist ein sehr berühmter ehemaliger Rennfahrer aus Österreich. Jetzt wird die Flug-Linie aber komplett verkauft. Laudamotion hat nämlich zu einem großen Teil schon der irischen Flug-Linie Ryanair gehört. In Zukunft gehört Laudamotion aber komplett zu Ryanair. Niki Lauda verkauft nämlich auch den Rest an die Flug-Linie aus Irland. Niki Lauda hatte schon mehrere Flug-Linien.

Sängerin Paenda tritt für Österreich beim Song Contest an

Tel Aviv/Wien - Die Wiener Sängerin Paenda wird für Österreich beim Eurovision Song Contest in Israel singen. Am 16. Mai tritt sie mit dem Lied „Limits“ im zweiten Halb-Finale des Musik-Wettbewerbs an. Da wird sich entschieden, ob Paenda im Finale am 18. Mai antreten darf. Paenda ist der Künstler-Name der Sängerin. In Wirklichkeit heißt sie Gabriela Horn. Sie schreibt ihre Texte und ihre Musik selbst. Im April will sie ihr Musik-Album namens „Evolution II“ veröffentlichen. Auf dem Musik-Album befindet sich auch das Lied „Limits“.

Französischer Kletterer auf Hochhaus in Manila festgenommen

Manila - In der Stadt Manila im Land Philippinen ist ein Franzose auf ein 217 Meter hohes Gebäude geklettert. Der Mann ist 56 Jahre alt und heißt Alain Robert. Robert ist bereits dafür bekannt, auf sehr hohe Gebäude zu klettern. Deswegen wird er sogar Spiderman genannt. Robert hat es sogar in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Als Robert wieder herunter klettern wollte, wurde er verhaftet. Das Klettern auf Hochhäusern ist verboten, weil es sehr gefährlich ist. Robert ist bereits daran gewöhnt verhaftet zu werden, wenn er irgendwo hochklettert.

Erklärung: Guinness-Buch der Rekorde

Das Guinness-Buch der Rekorde ist ein berühmtes Buch über Rekorde. Darin stehen zum Beispiel, wie viel Kilo der stärkste Mann der Welt heben konnte. Oder wie alt der älteste Mensch der Welt wurde.

Zweiter Platz für leicht verständliche Nachrichten „TopEasy“

Wien - Die Firma Austria Presse Agentur und die Firma capito schreiben jeden Wochentag Nachrichten in leicht verständlicher Sprache. Zum Beispiel diese hier. Dieses Nachrichten-Projekt wird TopEasy genannt. TopEasy hat nun bei einer Preis-Verleihung den 2. Platz belegt. Die Preise wurden bei einem Wettbewerb für nachhaltiges Handeln vergeben.

Erklärung: nachhaltig

Bei nachhaltig geht es darum, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Besonders wichtig ist das beim Thema Umwelt. Zum Beispiel ist es nachhaltiger, wenn man mit dem Rad fährt und nicht mit dem Auto. Es ist auch nachhaltiger, wenn man kaputte Sachen nicht wegwirft, sondern repariert.

