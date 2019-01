Brexit - Weber erteilt Neuverhandlung des Brexit-Vertrags eine Absage

London (APA/AFP) - Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), hat einer Neuverhandlung des Brexit-Vertrags eine Absage erteilt. „Der Vertrag liegt auf dem Tisch, der ist zu akzeptieren“, sagte Weber am Dienstag in Berlin. Das Abkommen sei lang verhandelt worden und „ein Kompromiss von vielen Interessen“.

Die britische Premierministerin Theresa May will den Brexit-Vertrag mit der EU wieder aufschnüren, wie ihr Sprecher in London mitteilte. Das betreffe besonders den sogenannten Backstop, also die künftige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland.

Wenn jetzt einseitig versucht werde, den Vertrag neu aufzuschnüren, dann werde als Konsequenz nicht nur über den Backstop gesprochen, sondern auch über die Gibraltar-Frage oder die Summe, die Großbritannien der EU noch schulde, warnte Weber vor einer Sitzung der Unionsfraktion, an der er als gemeinsamer Spitzenkandidat für die Europawahl von CDU und CSU teilnahm.

Dann werde „alles neu aufgemacht“, sagte Weber. „Und ich sehe da ehrlich gesagt keine großen Sinn drin.“ Es brauche jetzt nicht Neuverhandlungen, sondern eine klare Aussage Londons, „wie die langfristige Beziehung Europas mit Großbritannien aussieht“.