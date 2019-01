Ägyptische Sicherheitskräfte: 54 Islamisten festgenommen

Kairo (APA/dpa) - Ägyptische Sicherheitskräfte haben dem Innenministerium zufolge 54 Islamisten festgenommen, die einen Komplott geplant haben sollen. Die Mitglieder der Muslimbrüder und deren Sympathisanten hätten das Land am Nil mit Verbrechen in den nächsten Wochen destabilisieren wollen, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

Die Festgenommenen hätten dabei aus dem Ausland Hilfe von Anführern der verbotenen Organisation erhalten.

Ägypten geht seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 hart gegen die Muslimbrüder vor und verfolgt alle - ob moderat oder extremistisch - als Terroristen. Schätzungen von Menschenrechtlern gehen von bis zu 60.000 politische Gefangenen im Land aus.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag die Menschenrechtslage in Ägypten bei einem Staatsbesuch in dem autoritär regierten Land kritisiert. „Ich habe Präsident Al-Sisi daran erinnert, dass die Suche nach Sicherheit, die uns antreibt, nicht von der Frage der Menschenrechte getrennt werden kann“, sagte Macron bei einer Pressekonferenz mit Ägyptens Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Sisi.