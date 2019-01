Alpinist in Frankreich von Lawine getötet

Paris (APA/dpa) - Ein Alpinist ist am Dienstag bei einem Lawinenunglück in Frankreich ums Leben gekommen. Die Massen hatten zwei Personen verschüttet, Retter bargen nach Angaben des Senders France 3 den Bergführer - er kam mit schweren Herzproblemen in eine Klinik. Die beiden waren am späten Vormittag in den Dauphine-Alpen nahe der italienischen Grenze abseits der Piste von der Lawine erfasst worden.