Salvini will sich nicht Prozess wegen Freiheitsberaubung unterziehen

Rom (APA) - Der italienische Innenminister Matteo Salvini will, dass der Senat, dem er angehört, nicht seine Immunität aufheben soll, damit er sich nicht wegen „schwerer Freiheitsberaubung“ vor Gericht verantworten muss. Schließlich habe er im Interesse des Staates gehandelt, als er im vergangenen August 177 Migranten tagelang verboten hatte, auf Sizilien zu landen.

Der Immunitätsausschuss des Senats beginnt morgen (Mittwoch) mit der Prüfung des Antrags der Staatsanwaltschaft von Catania, die einen Prozess gegen Salvini fordert. Mit seinem Beschluss, die Migranten fast eine Woche lang an Bord zu halten, sei er seinen Pflichten als Innenminister nachgekommen, denn der Kampf gegen illegale Einwanderung sei für die Regierung prioritär, so Salvini in einem offenen Brief an die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Dienstagsausgabe). Hinzu habe er die Migranten an Bord gehalten, bis die Möglichkeit einer „fairen Umverteilung“ der Menschen an Bord im Einklang mit den Vereinbarungen des Europa-Gipfels am 28. Juni geprüft werden konnte.

„Ich leugne nichts und ich entziehe mich meiner Verantwortung als Minister nicht. Ich bin aber überzeugt, stets im höchsten Interesse des Landes und in vollem Einklang mit den Aufgaben meines Mandats gehandelt zu haben. Ich würde alles wieder tun“, schrieb Salvini. Aus dem Innenministerium in Rom verlautete es zudem am Dienstag, es habe der Verdacht bestanden, an Bord des „Diciotti“-Schiffes würden sich fundamentalistische Terroristen aufhalten.

Die Migranten der „Diciotti“ durften das Schiff erst verlassen, nachdem die katholische Kirche in Italien sowie Albanien und Irland sich bereit erklärt hatten, jeweils einen Teil der Migranten aufzunehmen. Laut Salvinis Angaben steht auf die ihm vorgeworfene Tat eine Höchststrafe von bis zu 15 Jahren.