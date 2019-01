Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiter gut behauptet

Wien (APA) - Am Wiener Rentenmarkt sind am Dienstagnachmittag Kursgewinne zu Buche gestanden. Weiterhin tendierte die dreißigjährige Referenzanleihe der Republik fester wie auch die zweijährige. Der Euro-Bund-Future notierte kaum verändert.

Nachdem am Vormittag lediglich Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe standen, rücken am Abend die parlamentarischen Abstimmungen in London zum Brexit aufs Programm. Wichtig fassten dabei Experten die vielen Änderungsanträge auf, mit denen das Parlament seinen Einfluss auf den Ausstiegsprozess ausweiten will.

Die britische Premierministerin Theresa May will das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen noch einmal aufschnüren und das zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt, war darüber hinaus zuletzt bekannt geworden. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte während der Debatte im britischen Unterhaus, die vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern.

Um 16.30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,94 um 3 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,91). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,94. Das Tageshoch lag bisher bei 165,09, das Tagestief bei 164,85, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 24 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 384.025 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,26 (zuletzt: 1,28) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,41 (0,42) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,19 (-0,19) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,46 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,63 105,87 1,26 105,66 105,87 Bund 28/01 10 0,75 102,97 103,02 0,41 103 103,04 Bund 23/03 5 0,00 100,86 101,03 -0,19 100,98 100,95 Bund 20/01 2 3,90 106,35 106,52 -0,46 106,45 106,47 ~