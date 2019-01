Eishockey: Salzburg holte US-Verteidiger O‘Neill

Salzburg (APA) - Der österreichische Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat den US-Verteidiger Will O‘Neill verpflichtet. Der 30-Jährige erhalte einen Vertrag bis Saisonende, teilten die Salzburger am Dienstag mit. O‘Neill war seit 2012 in nordamerikanischen AHL engagiert, vergangene Saison kam er in der NHL für die Philadelphia Flyers zu einem Einsatz.