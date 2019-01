In Berlin getöteter Südtiroler: Verdächtiger ausgeforscht

Bozen/Berlin (APA) - Im Fall eines im Mai 2017 in einem Berliner Park getöteten 34-jährigen Südtirolers hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Bei dem Mann handelt es sich ebenfalls um einen 34-Jährigen, der im April 2018 im deutschen Cloppenburg seine Mutter umgebracht haben soll, berichteten deutsche Medien.

Der Verdächtige wurde 2018 durch ein Urteil des Landesgerichts Oldenburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der Mann soll seit Jahren an massiven Wahnvorstellungen leiden.

Der Verdächtige konnte offenbar durch eine DNA-Spur ausgeforscht werden. An der Leiche des Südtirolers aus Sigmundskron wurden Rückstände des Erbgutes des Mannes entdeckt. In seiner Vernehmung soll der 34-Jährige die Tötung des Südtirolers eingeräumt haben.

„Es kann angenommen werden, dass eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen eine Rolle gespielt hat“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Opfer und Täter dürften sich nicht gekannt haben und einander am Tatort zufällig begegnet sein.

Der Südtiroler war in der Nacht auf den 14. Mai 2017 im Volkspark Friedrichshain mit mehreren Stichwunden am Oberkörper, darunter auch in der Lunge, aufgefunden worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll der 34-Jährige noch gelebt haben. Er starb jedoch noch am Tatort.