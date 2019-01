Lawinenschranken im Lungau beschädigt: Verdächtiger ausgeforscht

Tamsweg/Tweng (APA) - Die Polizei hat einen Verdächtigen ausgeforscht, der am 12. Jänner zwei Lawinenschranken an der B99 in Tweng im Lungau absichtlich beschädigt haben soll, um die Straße weiter befahren zu können. Der 47-jährige Pinzgauer sei zu dem Vorwurf nicht geständig, er werde aber von Zeugen belastet, informierte am Dienstag die Landespolizeidirektion Salzburg.

Die Süd-Rampe der B99 war zum Zeitpunkt der Tat wegen akuter Lawinengefahr für den Verkehr gesperrt. Der Autofahrer aus dem Pinzgau soll zwei Vorhängeschlösser, die an den Schranken angebracht waren, aufgeschnitten haben. Er wird angezeigt, hieß es in der Aussendung der Polizei.