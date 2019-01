Prager Börse schließt mit etwas höherer Tendenz

Prag (APA) - Die Prager Börse hat den Handel am Dienstag mit etwas höherer Tendenz beendet. Der PX erhöhte sich um 0,44 Prozent auf 1.029,60 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,56 (Vortag: 0,45) Mrd. tschechischen Kronen.

Auch an Europas Leitbörsen ging es bergauf. Nach wie vor warten die Anleger auf wichtige politische Ereignisse. So stehen heute Abend in Großbritannien einmal mehr einige parlamentarische Abstimmungen zum Thema Brexit auf dem Programm. Zudem wird am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Darüber hinaus wird der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He im Wochenverlauf für weitere Handelsgespräche auf US-Präsident Donald Trump treffen.

Nach den vergangenen zwei Gewinntagen fielen die Aktien der Erste Group um 1,40 Prozent. Dagegen schlossen die beiden Branchenkollegen Komercni Banka (plus 2,26 Prozent) und Moneta Money Bank (plus 3,07 Prozent) im Plus. Ebenfalls Kursgewinne gab es bei dem PX-Schwergewicht CEZ mit plus 0,54 Prozent zu sehen.

Aktien von O2 C.R. fielen dagegen um 1,03 Prozent. Der Telekom-Konzern verbuchte im vergangenen Jahr 2018 um 0,8 Prozent mehr Umsatz. Dagegen fiel der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf rund 5,5 Mrd. Kronen, berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CIA.

