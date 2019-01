Budapester Börse schließt in der Verlustzone

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Dienstag im Minus geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX fiel um 0,45 Prozent auf 41.146 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,68 (zuletzt: 8,5) Mrd. Forint.

An Europas Leitbörsen ging es dagegen bergauf. Nach wie vor warten die Anleger auf wichtige politische Ereignisse. So stehen heute Abend einmal mehr einige parlamentarische Abstimmungen zum Brexit auf dem Programm. Zudem wird am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Darüber hinaus wird der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He für weitere Handelsgespräche auf US-Präsident Donald Trump treffen.

Unter den BUX-Schwergewichten verloren OTP Bank 0,85 Prozent und Richter Gedeon gaben 0,51 Prozent ab. Dagegen ging es für die Papiere von Magyar Telekom um 1,07 Prozent nach oben.

Indessen hat die ungarische Notenbank ihren Leitzins erneut unverändert bei 0,90 Prozent belassen. Die Entscheidung wurde am Markt erwartet, schreiben die Analysten der Erste Group.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 471 465,50 MOL 3.290 3.298 OTP Bank 11.650 11.750 Gedeon Richter 5.820 5.850 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA481 2019-01-29/17:29