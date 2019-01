Warschauer Börse schließt mit moderatem Plus

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat die Sitzung am Dienstag mit einem moderaten Plus beendet. Der WIG-30 stieg um 0,07 Prozent auf 2.703,58 Punkte. Der breiter gefasste WIG erhöhte sich um 0,11 Prozent auf 60.228,41 Zähler.

An Europas Leitbörsen ging es ebenfalls bergauf. Nach wie vor warten die Anleger auf wichtige politische Ereignisse. So stehen heute Abend einmal mehr einige parlamentarische Abstimmungen zum Brexit auf dem Programm. Zudem wird am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Darüber hinaus wird der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He für weitere Handelsgespräche auf US-Präsident Donald Trump treffen.

Unter den Einzelwerten ging es für die Aktien von Grupa Lotos heute um weitere 2,04 Prozent bergab. Zum Wochenstart waren die Titel bereits um mehr als drei Prozent gesunken. Dagegen stiegen die Titel von PKN Orlen um 0,67 Prozent. Versorger präsentierten sich überwiegend im Plus: So gewannen Tauron 1,74 Prozent und Energa 0,61 Prozent. Die Anteilsscheine von Enea gaben dagegen moderate 0,10 Prozent ab.

