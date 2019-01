Simbabwes Oppositionsaktivist Mawarire kommt auf Kaution frei

Harare (APA/dpa) - Der in Simbabwe wegen Anstachelung zum Sturz der Regierung angeklagte Oppositionsaktivist Evan Mawarire kommt auf Kaution frei. Ein Gericht in Harare setzte am Dienstag eine Kaution von 2000 Dollar (rund 1750 Euro) fest. Mawarire werde voraussichtlich am Mittwoch freikommen, sagte sein Anwalt Tonderai Bhatasara.

Bei einer Verurteilung drohen dem Aktivisten bis zu 20 Jahre Haft. Mawarire weist alle Vorwürfe zurück.

Jüngst kam es in Simbabwe zu heftigen Demonstrationen gegen die Regierung und ihre Wirtschaftspolitik. Mawarire hatte den Aufruf der Gewerkschaften zu friedlichen Protesten unterstützt und wurde festgenommen. Das Land im südlichen Afrika befindet sich in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit einer Phase der Hyperinflation vor zehn Jahren.

Mawarire hatte bereits gegen Ex-Präsident Robert Mugabe, der Ende 2017 durch einen Militärputsch gestürzt wurde, über soziale Medien Proteste organisiert. Er wurde mehrfach festgenommen, zuletzt aber 2017 von den Vorwürfen der Anstachelung zum Umsturz freigesprochen.