Sozialwirtschafts-KV 2 - 3.000 bei Aktionstag

Wien/Linz/Graz (APA) - Beim Aktionstag der Gewerkschaft sind am Dienstag 3.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das teilte die Gewerkschaft der APA mit. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen. Der Abschluss fand gegen 17 Uhr am Friedrich-Schmidt-Platz hinter dem Wiener Rathaus statt.

Die Arbeitnehmervertreter lehnen das Angebot der Arbeitgeber für eine prozentuelle Lohn- und Gehaltserhöhung um 2,37 Prozent ab. Am Mittwoch wird wieder verhandelt. Da erwarte die Gewerkschaft ein „substanzielles Angebot der Arbeitgeber, das bisher gefehlt hat“, wie Eva Scherz sagte. Man erwarte sich aber auch Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, ergänzte Michaela Guglberger. „Wir arbeiten in einer Branche, in der Personal gesucht wird und deswegen müssen wir attraktiver werden.“