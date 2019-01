Formel 1: Königsklasse hält erstmals Saisoneröffnungs-Event ab

London (APA/Reuters) - In der Formel 1 wird es vor dem heurigen WM-Auftakt in Australien erstmals ein gemeinsames Saisoneröffnungs-Event mit allen Fahrern geben. Die Präsentation mit den 20 Piloten und 10 Teamchefs werde am Mittwoch 13. März auf dem Federation Square von Melbourne stattfinden, kündigte die Rennserie am Dienstag an.