Europas Leitbörsen schließen einheitlich im grünen Bereich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag einheitlich im grünen Bereich aus dem Handel gegangen. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer wurde vor allem der neuerlichen Brexit-Debatte im britischen Parlament zuteil. Zudem stand eine Reihe an Unternehmensergebnissen am Programm. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 16,15 Einheiten oder 0,51 Prozent auf 3.153,42 Zähler.

Nach einem verhaltenen Handelsstart hellte sich die Stimmung bereits am Vormittag auf. Von ihren am Nachmittag erreichten Tageshöchstständen kamen die meisten Börsen im Späthandel wieder etwas zurück. Zuvor hatten die US-Börsen ebenfalls eher verhalten eröffnet.

Bei der Parlamentsdebatte in Großbritannien hat Premierministerin Theresa May angekündigt, das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt noch einmal aufschnüren zu wollen. „Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen“, sagte May zu Beginn im Unterhaus in London.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat daraufhin erklärt, die vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Er fordert eine Verschiebung des für den 29. März geplanten EU-Austritts. Es bestehe „keine Chance“, dass die Regierung bis zu dem Termin sämtliche notwendigen Gesetze verabschiede, sagte Corbyn.

Unterdessen hat das US-Justizministerium Anklage gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei und Tochterfirmen erhoben und die Auslieferung der in Kanada festgehaltenen Finanzchefin und Tochter des Gründers, Meng Wanzhou, beantragt. Dem weltgrößten Telekomausrüster und zweitgrößten Handyhersteller werden Verstöße gegen Iran-Sanktionen, Geldwäsche, Betrug, Verschwörung zur Behinderung der Justiz und Industriespionage vorgeworfen.

Am Markt könnte dies Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China dämpfen. US-Finanzminister Steve Mnuchin sieht darin allerdings keine Belastung für die bevorstehenden Handelsgespräche mit der Pekinger Regierung. „Das sind separate Themen und das ist ein separater Dialog“, sagte Mnuchin in einem TV-Interview.

Auf Unternehmensseite lieferten vor allem Unternehmensergebnisse Impulse. So hat Philips im vierten Quartal beim Umsatz deutlicher zulegen können als erwartet. Der Erlös kletterte im vierten Quartal um 5 Prozent auf 5,59 Mrd. Euro. Vor allem das Geschäft mit Diagnose- und Behandlungsgeräten lief gut. Die Aktien des niederländischen Medizintechnikkonzerns stiegen im Spitzenfeld des Euro-Stoxx-50 um 2,34 Prozent.

Dagegen rutschten die Titel von SAP mit einem Minus von 2,76 Prozent ans Indexende. Das Wachstum im Neugeschäft des deutschen Softwarekonzerns hat sich im Schlussquartal deutlich verlangsamt. Die neuen Cloud-Buchungen stiegen währungsbereinigt um 23 Prozent. Im Vorquartal hatte es noch ein Plus von 37 Prozent gegeben.

Im spanischen Leitindex IBEX-35 zogen die Aktien von Siemens Gamesa an der Indexspitze um über 13 Prozent an. Der spanisch-deutsche Windturbinen-Hersteller hat die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Im ersten Quartal 2018/19 (Oktober bis Dezember) stand ein Nettogewinn von 18 Mio. Euro zu Buche.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.967,35 1,59 0,05 2.965,76 Frankfurt DAX 11.218,83 8,52 0,08 11.210,31 London FT-SE-100 6.833,93 86,83 1,29 6.747,10 Paris CAC-40 4.928,18 39,60 0,81 4.888,58 Zürich SPI 10.465,25 97,49 0,94 10.367,76 Mailand FTSEMIB 19.701,60 93,47 0,48 19.608,13 Madrid IBEX-35 9.119,10 56,70 0,63 9.062,40 Amsterdam AEX 515,00 4,12 0,81 510,88 Brüssel BEL-20 3.477,60 10,94 0,32 3.466,66 Stockholm SX Gesamt 1.502,72 11,71 0,79 1.491,01 Europa Euro-Stoxx-5 3.153,42 16,15 0,51 3.137,27

0

Euro-Stoxx 348,31 1,70 0,49 346,61 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA507 2019-01-29/18:10