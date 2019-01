Börse London schließt deutlich fester

London (APA) - Die Börse in London hat am Dienstag mit deutlichen Kursaufschlägen geschlossen. Im Mittelpunkt stand die Debatte im britischen Parlament zum weiteren Vorgehen beim Brexit.

Der FTSE-100 stieg um 1,29 Prozent auf 6.833,93 Punkte. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 83 Gewinner und 16 Verlierer gegenüber. Zwei Titel schlossen unverändert.

Der „Footsie“ überflügelte damit seine kontinentaleuropäischen Pendants, die etwas geringere Kursgewinne verzeichneten. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London um ein Mandat für Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen gebeten. London müsse den übrigen 27 EU-Staaten endlich klar sagen, was die Briten in Sachen Brexit wollen. „Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen“, sagte die Premierministerin im britischen Unterhaus.

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat während der Debatte erklärt, die vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Er fordert eine Verschiebung des für den 29. März geplanten EU-Austritts. Es bestehe „keine Chance“, dass die Regierung bis zu dem Termin sämtliche notwendigen Gesetze verabschiede, sagte Corbyn.

Bei den Einzelwerten setzten sich im FTSE-100 die Aktien von BAT mit einem Plus von 5,68 Prozent an die Indexspitze. Zuvor hatten die Analysten von Piper Jaffray die BAT-Aktien auf „Overweight“ hochgestuft.

Ebenfalls im Spitzenfeld notierten die Papiere des Bergbaukonzerns Rio Tinto mit einem Plus von 3,37 Prozent. Auch hier lag eine neue Analysteneinschätzung vor: Die Wertpapierexperten von HSBC erhöhten ihr Kursziel von 4.755 Pence auf 4.780 Pence, derzeit stehen die Titel bei 4.077,50 Pence. Die Anlageempfehlung lautet „Buy“.

Unterdessen meldete sich Goldman Sachs zu Lloyds zu Wort. Das Kursziel für die britische Bank erhöhten die Analysten geringfügig von 56 auf 57 Pence, empfiehlt die Titel aber zum Verkauf („Sell“). Die Titel fielen um 0,28 Prozent auf 56,84 Pence.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA508 2019-01-29/18:10