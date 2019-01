Brexit-Abstimmungen bringen Fortschritt für Abgeordnete in Elternzeit

London (APA/AFP) - Der Streit im britischen Unterhaus über den EU-Austritt ist festgefahren, doch das Ringen um den Brexit-Kurs hat den Abgeordneten der traditionsreichen Parlamentskammer nun immerhin eine neue Regelung für die Ausübung ihres Stimmrechts in Abwesenheit beschert.

Den entscheidenden Impuls gab die Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq, die wegen des Parlamentsvotums über das Brexit-Abkommen Mitte Jänner ihren Kaiserschnitt verschoben hatte. Sie ließ sich damals im Rollstuhl ins Unterhaus schieben, um mit zu stimmen.

Die Neuregelung, die am Montagabend nach einjährigen Diskussionen im Unterhaus verabschiedet wurde, sieht vor, dass Abgeordnete in Elternzeit einen Stellvertreter benennen können, der für sie abstimmt. Damit müssen sie bei den Voten nicht mehr anwesend sein, sondern können sich ihrem Baby widmen.

Das britische Unterhaus stimmt in vielen wichtigen Fragen im Hammelsprungverfahren ab. Die Abgeordneten betreten dabei je nachdem, ob sie einem Gesetz zustimmen oder es ablehnen, einen der beiden Vorräume des Sitzungssaals und werden dort registriert.

Wenn ein Abgeordneter nicht teilnehmen kann, kann er mit einem Unterstützer der Gegenseite vereinbaren, dass dieser zum Ausgleich ebenfalls nicht abstimmt. Dieses bewährte Vorgehen geriet vergangenes Jahr allerdings in Misskredit, weil das konservative Regierungslager sich - nach eigenen Angaben versehentlich - nicht an eine derartige Vereinbarung mit der Liberaldemokratin Jo Swinson hielt. Sie war wegen ihrer Schwangerschaft verhindert gewesen.

Als letztes Mittel galt bisher ein als „Abnicken“ bekanntes Verfahren, in dem körperlich angeschlagene Abgeordnete nicht in die Unterhaus-Vorräume laufen, sondern lediglich auf dem Parlamentsgelände körperlich anwesend sein müssen. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass Abgeordnete sich in einem Krankenwagen auf das Parlamentsgelände bringen ließen.

Swinson bezeichnete die neue Stellvertreter-Regelung als „Baby-Schritt in die richtige Richtung, um das Parlament ins 21. Jahrhundert zu führen“. Siddiq kündigte mit Blick auf die Brexit-Abstimmungen am Dienstag an, als erste die Stellvertreter-Regelung in Anspruch zu nehmen, um bei ihrem inzwischen geborenen Sohn Raphael bleiben zu können.