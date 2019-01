Venezuela als Reiseland keinesfalls zu empfehlen

Wien (APA) - Aufgrund der instabilen politischen Lage, der damit verbundenen Demonstrationen und Ausschreitungen, der erhöhten Gefahr von Entführungen und anderer Gewaltverbrechen sowie angesichts des fortschreitenden wirtschaftlichen und medizinischen Versorgungsnotstands rät das Außenministerium in Wien von Reisen nach Venezuela ab.

Es bestehe ein „hohes Sicherheitsrisiko“ heißt es auf der Homepage des Ministeriums.“Meiden Sie Menschenansammlungen, insbesondere politische Veranstaltungen und Demonstrationen jeder Art. Bei Protestkundgebungen sind auch immer wieder Todesopfer zu beklagen“, warnt das Außenamt.

Das Ministerium zeichnet in seinen Reiseinformationen ein äußerst düsteres Bild von der Lage in dem krisengeschüttelten südamerikanischen Land. „Die ärmeren Gebiete sind in allen Großstädten zu meiden. Die Unterkunft sollte nach Einbruch der Dunkelheit nicht verlassen werden. Es kommt häufig zu brutalen Raubüberfällen und sogenannten Expressentführungen. Leisten Sie keinen Widerstand, denn Besitz und Einsatz von Schusswaffen sind weit verbreitet“, heißt es unter anderem.

Auf dem internationalen Flughafen von Caracas könnten auch im Flughafengebäude Raubüberfälle unter Beteiligung von Uniformträgern und Taxifahrern vorkommen. Die Benützung offizieller Taxis, die im Flughafengebäude gebucht werden könnten und unmittelbar vor der Ankunftshalle warten, oder die Abholung durch eine Vertrauensperson wird empfohlen. Fahrten während der Nacht sollten wegen der Überfallgefahr unterbleiben.

Es sollte nur wenig Bargeld mitgeführt werden, Dokumente fotokopiert und die Originaldokumente an einem gesicherten Ort hinterlegt werden. Auch auf der Ferieninsel Margarita komme es regelmäßig zu bewaffneten Raubüberfällen und Morden. Besonders gefährlich sei das Zentrum von Porlamar. Vor Margarita gebe es Fälle von bewaffneter Piraterie. Angebliche Polizisten in Zivil sollten nach ihren Ausweisen befragt werden und man sollte sie keinesfalls in die Unterkunft einlassen, da die Gefahr bestehe, dass dort Drogen deponiert werden

Aufgrund unzureichender Infrastruktur komme es in weiten Teilen des Landes zu Rationierungen von Strom und Wasser.

Eine partielle Reisewarnung gilt für die Grenzgebiete zu Kolumbien. Vor Reisen in diese Gebiete warnt das Außenministerium.