Sea-Watch: Berlin signalisiert Aufnahmebereitschaft

Rom/Berlin (APA) - Die deutsche Regierung signalisiert Bereitschaft, im Rahmen einer europäischen Umverteilung einige der 47 Migranten an Bord des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ aufzunehmen. Berlin arbeite an einer „schnellen Lösung“ zur Migrantenlandung, verlautete aus deutschen Regierungskreisen laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Voraussetzung für die Aufnahme von Migranten von diesem Schiff in Deutschland sei aber „eine ausgewogene Verteilung auf verschiedene EU-Mitgliedstaaten“. Die niederländische Regierung bekräftigte dagegen ihr „Nein“ zur Aufnahme der Migranten. Obwohl das Rettungsschiff mit niederländischer Flagge unterwegs sei, sei die Regierung in den Haag nicht für die Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“ verantwortlich, hieß es. Die Niederlanden reagierten damit auf Innenminister Matteo Salvini, der am Dienstag erneut die Aufnahme der Asylsuchenden durch Deutschland oder die Niederlande gefordert hatte.

Der Druck auf die italienische Regierung für eine sofortige Migrantenlandung wächst unterdessen. 50 im Bereich des Kinderschutzes aktive Organisationen drängten Premier Giuseppe Conte, die 13 Minderjährigen an Bord des Schiffes an Land gehen zu lassen. Katholische Organisationen erklärten sich zur Aufnahme der Jugendlichen bereit. Das Rote Kreuz lieferte dem Schiff Lebensmittel und Medikamente

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament richteten einen Brief an ihren Chef, Udo Bullmann, und plädierten für eine „starke politische Initiative“ für die Landung der 47 Migranten. „Die italienische Regierung betreibt Wahlkampf auf Kosten der Schwächeren“, kritisierten die EU-Parlamentarier.

Salvatore Pappalardo, Erzbischof der Stadt Syrakus, vor dessen Küste sich die „Sea Watch 3“ befindet, rief zu einer Gebetswache am Mittwochabend in der Kathedrale auf. „Wir wollen zusammen beten, damit wir unsere Menschlichkeit wiederfinden“, sagte der Erzbischof. Die italienische Bischofskonferenz CEI hatte sich in den letzten Tagen zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt.