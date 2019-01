USA warnen US-Bürger vor Reisen nach Venezuela

Washington (APA/Reuters) - Das US-Außenministerium hat am Dienstag eine Reisewarnung für Venezuela erlassen. Wegen der Kriminalität, Unruhen und schlechten Gesundheitsversorgung sei von Reisen in das südamerikanische Land abzuraten, teilte das Ministerium mit. Zudem würden US-Bürger in Venezuela willkürlich verhaftet.