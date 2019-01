Stimmung an US-Börsen trübt sich im Verlauf etwas ein

New York (APA) - Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag im Verlauf etwas eingetrübt. Gegen 19.05 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 73,69 Zählern oder 0,30 Prozent bei 24.601,91 Punkten.

Der S&P-500 Index fiel dagegen um moderate 3,05 Punkte oder 0,12 Prozent auf 2.640,80 Zähler. Im Frühhandel notierte der Index noch im Plus. Der Nasdaq Composite Index verlor um 46,39 Zähler oder 0,65 Prozent auf 7.039,29 Einheiten.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute vor allem neue Unternehmensergebnisse. Mit Pfizer, Verizon und 3M öffneten drei große Dow-Unternehmen ihre Bücher. Nach Handelsschluss stehen außerdem noch Ergebnisse von Apple am Programm.

Die Ergebnisse von 3M wurden positiv aufgenommen. Im vierten Quartal fielen die Erlöse zwar um 0,6 Prozent auf 7,9 Mrd. Dollar. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit einem noch etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Seinen Nettogewinn konnte 3M mit gut 1,3 Mrd. Dollar hingegen fast verdreifachen - auch aufgrund eines deutlich geringeren Steueraufwands als im Vorjahr. Die 3M-Aktie legte 2,38 Prozent zu.

Die Pfizer-Papiere zogen ebenfalls um 2,33 Prozent an. Das Pharmaunternehmen hatte beim Gewinn je Aktie mit 2,65 Dollar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 53,65 Mrd. US-Dollar.

Dagegen sorgten die Ergebnisse des Telekomkonzerns Verizon nicht für Begeisterung unter den Investoren. Der Gewinn je Aktie lag im abgelaufenen Jahresviertel mit 1,09 Dollar zwar über den Erwartungen, das Umsatzplus von rund einem Prozent auf 34,3 Mrd. Dollar verfehlte jedoch die durchschnittliche Analystenschätzung. Die Aktie büßte 2,48 Prozent ein.

Im S&P-500 Index rutschten indessen die Titel von Harley-Davidson um gut sieben Prozent ab, nachdem der Motorradhersteller im vierten Quartal einen deutlichen Rückgangs des Nettogewinns von 8,3 auf 0,5 Mio. Dollar gemeldet hatte.

Abseits der Berichtssaison geriet erneut der Konflikt zwischen der US-Justiz und dem chinesischen Smartphone- und Telekommunikationsriesen Huawei in den Fokus. Die US-Justiz hat Anklage gegen Huawei und dessen Finanzdirektorin Meng Wanzhou erhoben. Das Justizministerium warf Huawei, Meng und zwei Tochterunternehmen am Montag in 13 Anklagepunkten Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran vor. Zwei Huawei-Tochterunternehmen wird in zehn weiteren Anklagepunkten Industriespionage zur Last gelegt.

US-Finanzminister Steve Mnuchin sieht in dem verschärften Vorgehen gegen Huawei aber keine Belastung für die bevorstehenden Handelsgespräche mit der Pekinger Regierung. „Das sind separate Themen und das ist ein separater Dialog“, sagte Mnuchin am Dienstag dem TV-Sender Fox Business Network. Im weiteren Wochenverlauf wird der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He für weitere Handelsgespräche auf US-Präsident Donald Trump treffen.

