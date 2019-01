Insolvenzverfahren der oö. Bäckerei-Gruppe Ring vor Abschluss

Linz (APA) - Die insgesamt acht Insolvenzverfahren im Zusammenhang mit der einst großen oberösterreichischen Bäckerei-Gruppe Ring stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Das berichtete der Gläubigerschutzverband KSV1870 in einer Presseaussendung Dienstagabend nach einer Tagsatzung im Landesgericht Linz, die sich mit der Erfüllung der Gläubiger-Forderungen im letzten Verfahren befasst hatte.

Die acht Unternehmen umfassende Pleite der Bäckerei-Gruppe Ring im Jahr 2015 war eine der seither größten in Oberösterreich. Von den Gläubigern unter anderem der Pan & Co, der Salzkammergut Bäckerei GmbH und der Blaschke Konditorei GmbH wurden Forderungen von insgesamt 39 Mio. Euro in Oberösterreich und Salzburg angemeldet, rund 470 Dienstnehmer waren von den Insolvenzverfahren betroffen.

Mit der unmittelbar bevorstehenden Beendigung des Insolvenzverfahrens bei Ring-die Bäckerei GmbH sind nunmehr alle Insolvenzverfahren im Zusammenhang mit Ring abgeschlossen. Die Gläubiger im letzten Verfahren können mit einer ungewöhnlich hohen Quote von 52,5 Prozent der rund 6 Mio. Euro angemeldeten Forderungen rechnen, berichtete der KSV nach der Verteilungstagsatzung. Bei beispielsweise der Salzkammergut Bäckerei waren es 15 Prozent, bei der Eurocol Logistik GmbH 20,8 Prozent, bei Blaschke 27,9 Prozent.

