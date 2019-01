Teure Störe aus Teich in Oberösterreich gestohlen

Lichtenberg (APA) - Ein Unbekannter hat rund 400 Störe mit einem Wert von mehreren 10.000 Euro aus einem Fischteich in Lichtenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung gestohlen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag. Ein Verkauf in Österreich würde laut dem Bestohlenen sofort auffallen, weil die Stör-Zucht selten ist und die Fische inklusive Kaviar sehr teuer sind.