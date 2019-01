Brexit - Kurz lehnt Neuverhandlungen als „unrealistisch“ ab

Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstagabend in einem ORF-Interview, das teilweise in der ZiB1 ausgespielt wurde, betont, dass er eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens mit Großbritannien für „sehr schwierig und unrealistisch“ halte. Bei den zukünftigen Beziehungen oder dem Austrittsdatum gebe es „viel mehr Spielraum von unserer Seite“, sagte Kurz.

Ihm sei jedenfalls ein Aufschieben des Brexit lieber als ein „Hard Brexit“, so Kurz laut Bundeskanzleramt. Ein Aufschieben sei noch nicht des Rätsels Lösung, wäre aber besser als ein ungeordneter Austritt. Am Besten wäre es, wenn es eine Mehrheit in Großbritannien für das ausverhandelte Abkommen gäbe. Dieses sei lange zwischen Großbritannien und der Europäischen Union verhandelt worden. „Es ist ein guter, ausgewogener Deal“, so Kurz.

Wenn dieser Deal eine Mehrheit in Großbritannien und im Europäischen Parlament erhalte, dann könne ein geordneter Brexit abgewickelt werden. „Wenn das nicht möglich ist, werden die Dinge nicht einfacher, sondern komplizierter und da ist meine klare Präferenz, lieber den Brexit zu verschieben, als es auf einen ‚Hard Brexit‘ ankommen zu lassen.“