EU-Südstaaten fordern mehr Solidarität in Sachen Migration

Nikosia (APA/dpa) - Die Staats- und Regierungschefs von EU-Mittelmeeranrainern und Portugal haben bei einem Gipfel in Zypern erneut mehr Hilfe der anderen EU-Staaten in Zusammenhang mit der Migrationskrise gefordert. „Wir brauchen Solidarität“, sagte der Gastgeber, der zypriotische Präsident Nikos Anastasiades, am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Auch die Zukunft Europas und die Brexit-Frage wurden erörtert, teilte er mit.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, die südlichen Staaten der EU hätten erneut ihre gemeinsamen Ziele bestätigt. „Wir haben eine gemeinsame Vision für Europa“, sagte Macron. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte erklärte, man habe „ehrlich und offen“ über die Migrationsthemen gesprochen. „Wir müssen daran arbeiten“, fügte er hinzu. Bisher habe man es nämlich verfehlt, eine Antwort zum Thema gleichmäßige Verteilung der Migranten in Europa zu finden. Deswegen hätten viele italienische Bürger „der EU den Rücken gedreht“, fügte er hinzu.

Am fünften Treffen der EU-Südstaaten seit 2016 nahmen die Staats- und Regierungschefs aus Italien, Frankreich, Portugal, Malta, Griechenland und Zypern teil. Spanien wurde von seinem Außenminister vertreten. Das nächste Treffen soll in Malta stattfinden.