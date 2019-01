Brexit - May: Neuverhandlungen über „Backstop“ werden „nicht einfach“

London (APA/AFP) - Die britische Premierministerin Theresa May hat eingeräumt, dass die von ihr angestrebten Neuverhandlungen mit der EU über die Nordirland-Regelungen im Brexit-Abkommen „nicht einfach“ werden. In einem Telefonat, das sie mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geführt habe, sei der Widerstand aus Brüssel gegen ein Aufschnüren des Brexit-Abkommens deutlich geworden, sagte May am Dienstag.

Es „wird nicht einfach sein“, fügte die britische Regierungschefin hinzu. Die britischen Abgeordneten hätten aber „die Chance, der Europäischen Union zu zeigen, was es erfordert, einen Deal durch dieses Unterhaus zu bekommen“, mahnte May. „Was es erfordert, über das Durcheinander, die Spaltung und Unsicherheit hinwegzukommen, die nun über uns hängt.“