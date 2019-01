Basketball: Dritter Saisonsieg für Schlusslicht Fürstenfeld

Fürstenfeld (APA) - Der abgeschlagene Tabellenletzte Fürstenfeld hat in der Basketball-Bundesliga zum Auftakt der 21. Runde seinen dritten Saisonsieg geschafft. Die Panthers bezwangen die siebentplatzierten Flyers Wels am Dienstag vor Heimpublikum 84:72 (39:35). Die restlichen Spiele der Runde finden am Donnerstag statt.