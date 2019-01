New York (APA) - Die US-Börsen haben den Handel am Dienstag überwiegend in der Verlustzone beendet. Der Dow Jones erhöhte sich um moderate 51,74 Einheiten oder 0,21 Prozent auf 24.579,96 Zähler.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel dagegen um 3,85 Punkte (minus 0,15 Prozent) auf 2.640,00 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index verlor 57,40 Einheiten oder 0,81 Prozent auf 7.028,29 Zähler. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute vor allem neue Unternehmensergebnisse. Mit Pfizer, Verizon und 3M öffneten drei große Dow-Unternehmen ihre Bücher.

Die Ergebnisse von 3M wurden positiv aufgenommen. Im vierten Quartal fielen die Erlöse zwar um 0,6 Prozent auf 7,9 Mrd. Dollar. Analysten hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Seinen Nettogewinn konnte 3M mit gut 1,3 Mrd. Dollar hingegen fast verdreifachen - auch aufgrund eines deutlich geringeren Steueraufwands als im Vorjahr. Die 3M-Aktie legte 1,94 Prozent zu.

Die Pfizer-Papiere zogen ebenfalls um 3,14 Prozent an. Das Pharmaunternehmen hatte beim Gewinn je Aktie mit 3,14 Dollar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 53,65 Mrd. US-Dollar.

Dagegen sorgten die Ergebnisse des Telekomkonzerns Verizon nicht für Begeisterung unter den Investoren. Der Gewinn je Aktie lag im abgelaufenen Jahresviertel mit 1,09 Dollar zwar über den Erwartungen, das Umsatzplus von rund einem Prozent auf 34,3 Mrd. Dollar verfehlte jedoch die durchschnittliche Analystenschätzung. Die Aktie büßte 3,25 Prozent ein.

Im S&P-500 Index rutschten indessen die Titel von Harley-Davidson um gut fünf ab, nachdem der Motorradhersteller im vierten Quartal einen deutlichen Rückgangs des Nettogewinns von 8,3 auf 0,5 Mio. Dollar gemeldet hatte.

Nach Handelsschluss wird zudem noch Apple Ergebnisse vorlegen. Zu Beginn des Monats hatte der iPhone-Hersteller seine Umsatzschätzung für die vergangenen drei Monate auf 84 Mrd. Dollar gesenkt. Am Dienstag schlossen die Papiere um rund ein Prozent schwächer

Abseits der Berichtssaison warten die Anleger bereits auf die morgige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die Zusammenkunft des stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He mit US-Präsident Donald Trump zu weiteren Handelsgesprächen. Zudem wird die Krise in Venezuela vermehrt ein Thema am Markt, hieß es aus dem Handel.

