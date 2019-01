Venezuelas Oberster Gerichtshof verhängt Ausreisesperre gegen Guaido

Caracas (APA/AFP) - Venezuelas Oberster Gerichtshof hat eine Ausreisesperre gegen den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido verhängt. Das Gericht fror am Dienstag auch die Konten des oppositionellen Parlamentspräsidenten ein, wie Gerichtspräsident Maikel Moreno sagte. Gegen Guaido werde ermittelt, weil er widerrechtlich das Amt von Staatschef Nicolas Maduro an sich gerissen habe.

Das Gericht folgte mit seinem Beschluss einem Antrag des venezolanische Generalstaatsanwalts Tarek William Saab.

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und Guaido, der sich am vergangenen Mittwoch zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Die USA und mehrere andere Staaten erkannten Guaido an. Russland und China unterstützen aber weiterhin Maduro.

Der Präsident kann sich bisher auch auf den Rückhalt der Armee und der Justiz verlassen. Generalstaatsanwalt Saab ist ein Anhänger Maduros. Auch der Oberste Gerichtshof unterstützt die Regierung des Linksnationalisten.