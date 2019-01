Linzer „BurschenBundBall“ heuer ohne Rektorat der Linzer Kepler Uni

Linz (APA) - Der „BurschenBundBall“ der laut Eigendefinition „nationalen waffenstudentischen Verbindungen“ am kommenden Samstag im Linzer Palais Kaufmännischer Verein wird heuer ohne Anwesenheit des Rektorates der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) stattfinden. Das wurde vonseiten der Universität der APA mitgeteilt.

Im Vorfeld des Linzer Balls hatte es einen Wirbel wegen eines Inserats des Alumniklubs der Johannes Kepler Universität Linz, der Kepler Society, im Heft des Linzer Burschenbund-Balls gegeben. Dort wurde mit den Worten „...und bleiben wir doch treu“ um Mitglieder geworben. Die Zeile stammt aus einem deutschen Volks- und Studentenlied, das in der Zeit des Nationalsozialismus zum „Treuelied“ der SS wurde. Die JKU distanzierte sich von dem Inserat, der Geschäftsführer des Vereins musste gehen. Die Affäre hat nun noch weiter reichende Konsequenzen: Das Rektorat werde dieses Jahr nicht beim Ball vertreten sein, hieß es vonseiten der JKU. Rektor Meinhard Lukas hatte seit seinem Amtsantritt den Ball zwar besucht, war aber in seinen Reden stets gegen Antisemitismus aufgetreten.

Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ hat zur traditionellen Demonstration gegen den „BurschenBundBall“ aufgerufen, der nach dem Akademikerball am vergangenen Freitag in Wien am kommenden Samstag veranstaltet wird. Die Kundgebung gegen ihn unter dem Titel „Champagner für euch, 12 Stunden-Tag für uns?! Nein zu Schwarz/Blau, Nein zum Burschenbundball“ startet um 16.30 Uhr am Linzer Pfarrplatz und führt vorbei am Landhaus zum Martin-Luther-Platz, wo um 18 Uhr die Schlusskundgebung stattfindet. Ihre Organisatoren sehen in dem Ball eine „rechtsextreme Großveranstaltung, die zur Vernetzung der extremen Rechten mit dem politischen und wirtschaftlichen Establishment dient“.