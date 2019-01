Bart van Es mit Costa-Literaturpreis ausgezeichnet

London (APA/dpa) - Bart van Es ist der Costa-Literaturpreisträger 2018. Der niederländisch-britische Literaturwissenschaftler wurde am Dienstagabend in London für seine Biografie „The Cut Out Girl“ (Das Mädchen mit dem Poesiealbum) mit dem Preis für das „Buch des Jahres“ ausgezeichnet. Die Juroren priesen das Werk als „tief bewegende Geschichte von Krieg, Familien, Verlust, Überleben und Freundschaft“.

In dem Buch beleuchtet van Es das Leben einer Jüdin namens Lien de Jong und damit auch Teile seiner eigenen Familiengeschichte: Lien kam als Mädchen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in den von Deutschland besetzten Niederlanden in die Obhut von van Es‘ Großeltern, die sie vor den Nazis versteckten. Später brach der Kontakt mit der Familie nach einem Streit ab, ehe sich van Es auf die Suche nach Liens Geschichte machte. Ende 2014 traf er sie zum ersten Mal. Herausgekommen ist eine Rekonstruktion ihrer grauenvollen Kindheit, die van Es mit seiner eigenen Recherche dazu verknüpft hat.

Der Costa-Preis wird seit 1971 verliehen und ehrt englischsprachige Werke von britischen und irischen Autoren. Die Auszeichnung mit dem „Buch des Jahres“ ist mit 30.000 Britischen Pfund (rund 34.500 Euro) dotiert. Dessen Gewinner wird aus den Anfang Jänner bekannt gegebenen Siegern der fünf Unterkategorien Debütroman, Roman, Biografie, Poesie und Kinderbuch ausgewählt. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderen Kate Atkinson, Christopher Reid und Sebastian Barry.

Van Es wurde 1972 in den Niederlanden geboren und wuchs in Norwegen, Dubai und Indonesien auf. 1986 zog seine Familie dauerhaft nach Großbritannien. Er arbeitet als Literaturprofessor am St Catherine‘s College in Oxford.

