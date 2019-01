Conte stärkt Salvini bei Verfahren wegen Diciotti-Schiff den Rücken

Rom (APA) - Der italienische Premier Giuseppe Conte hat Innenminister Matteo Salvini in der Causa um das Küstenwache-Schiff „Diciotti“ den Rücken gestärkt. Wegen des Verdachts auf „schwere Freiheitsberaubung“ droht Salvini ein Verfahren. Der Innenminister hatte im vergangenen August 177 Migranten an Bord des Schiffes tagelang verboten, in einen sizilianischen Hafen einzulaufen.

Salvini habe im Einklang mit der Regierung gehandelt, sagte Conte in einem TV-Interview am Dienstagabend. „Als Premier übernehme ich die volle Verantwortung in Zusammenhang mit dem Fall des Diciotti-Schiffes. Salvini hat im Einklang mit der politischen Linie der Regierung in Sachen Einwanderung gehandelt. Wenn ich Salvinis Verhalten für nicht rechtskonform empfunden hätte, hätte ich eingegriffen“, so Conte.

Der Immunitätsausschuss des Senats beginnt am heutigen Mittwoch mit der Prüfung des Antrags der Staatsanwaltschaft von Catania, die einen Prozess gegen Salvini fordert. Innerhalb von 30 Tagen muss der Ausschuss dem Plenarsaal des Senats über den Fall berichten.

Danach hat der Senat weitere 30 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob die parlamentarische Immunität Salvinis, der im März 2018 zum Senator gewählt wurde, aufgehoben werden soll. Der Senat kann die von den Justizbehörden beantragte Aufhebung der Immunität Salvinis ablehnen, sollte die Mehrheit der Mitglieder entscheiden, dass der Innenminister im Interesse des Staates gehandelt hat.

Mit seinem Beschluss, die Migranten fast eine Woche lang an Bord zu halten, sei er seinen Pflichten als Innenminister nachgekommen, denn der Kampf gegen illegale Einwanderung sei für die Regierung prioritär, so Salvini in einem offenen Brief an die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Dienstagsausgabe).

Die Migranten der „Diciotti“ durften das Schiff erst verlassen, nachdem die katholische Kirche in Italien sowie Albanien und Irland sich bereit erklärt hatten, jeweils einen Teil der Migranten aufzunehmen. Laut Salvinis Angaben steht auf die ihm vorgeworfene Tat eine Höchststrafe von bis zu 15 Jahren.