Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund drei Punkte über dem Schluss-Stand vom Dienstag (2.967,35) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 9.955,00 und 2.990,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.960,00 Punkten aus.

Unsicherheiten um den Brexit dürften die europäischen Aktienmärkte etwas lähmen. Zwar einigte sich das britische Parlament am Dienstagabend auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union nachzuverhandeln und so möglicherweise einer Mehrheit doch noch den Weg zu bahnen. Postwendend wurden Nachverhandlungen von der EU abgelehnt, so dass es fraglich erscheint, ob der Brexit-Termin am 29. März 2019 zu halten sein wird.

Mit Blick auf die Notenbanksitzung am Abend lautet die entscheidende Frage für den Markt, laut der Helaba-Analysten: Steht die Federal Reserve (Fed) vor einer möglicherweise längeren Zinserhöhungspause? Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt.

Die Oesterreichische Nationalbank bekommt ein neues Direktorium. Der von der FPÖ vorgeschlagene frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann wird wie erwartet neuer Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er löst damit Anfang September den langjährigen OeNB-Chef Ewald Nowotny (SPÖ) ab. Der Chef des Fiskalrats Gottfried Haber wird Vizegouverneur. Er sitzt auf einem ÖVP-Ticket.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,05 Prozent höher bei 2.967,35 Punkten geschlossen. Unter den heimischen Einzelwerten zeigten s Immo mit plus 4,50 Prozent auf 17,18 Euro stark auf. Das Jahr 2018 ist für den Immo-Konzern besser gelaufen als bisher gedacht. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung werde „jedenfalls über dem Vorjahreswert“ (2017) von 127,6 Mio. Euro liegen, der Konzerngewinn „deutlich über dem Vorjahr“ liegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ Zumtobel +5,86% 8,04 Euro s Immo +4,50% 17,18 Euro Schoeller-Bleckmann +4,43% 68,35 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ Warimpex -2,33% 1,26 Euro AT&S -2,23% 17,56 Euro Semperit -2,10% 14,00 Euro ~

