Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher in Bregenz auf Flucht verhaftet

Bregenz (APA) - Ein 53 Jahre alter Mann ist Montagfrüh von einem Passanten auf frischer Tat ertappt worden, als er in ein Lokal in Bregenz einbrach. Der Einbrecher bedrohte den Zeugen und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Passant nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnahm.

Die Polizei stellte auch das Diebesgut sicher, eine Kellner-Geldtasche mit 500 Euro Bargeld. Der 53-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.