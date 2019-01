Fußball: Rapid löste auch Vertrag mit Stürmer Guillemenot auf

Wien/Belek (APA) - Der SK Rapid hat am Mittwoch die einvernehmliche Vertragsauflösung mit Stürmer Jeremy Guillemenot bekannt gegeben. Der 21-jährige Schweizer war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona nach Wien gewechselt. Bei den grünweißen Profis kam er in der Fußball-Bundesliga aber nur einmal von Beginn an zum Einsatz. In vier weiteren Pflichtspielen wurde er eingewechselt.

Am Vortag hatte sich Rapid von Mittelfeldspieler Aleksandar Kostic (23) ebenfalls per Vertragsauflösung getrennt.