Salzburg-Wahlen Stadt: ÖVP-Klubchef weist Auinger-Vorwurf zurück

Salzburg (APA) - ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs wies am Mittwoch im APA-Gespräch die Aussage des SPÖ-Bürgermeisterkandidaten Bernhard Auinger zurück, dass er seit Auingers Amtsantritt vor 14 Monaten in dessen Ressortarbeit so gut wie alles verhindern wolle. „Ich torpediere seine Arbeit nicht. Aber er baut nur Luftschlösser, da brauche ich nicht viel zu tun, bis diese in sich zusammenbrechen.“

Der SPÖ-Vizebürgermeister solle keine Feindbilder aufbauen, sondern sich vielmehr konstruktiv in die Politik einbringen, so der Klubchef.