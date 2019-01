Pkw-Lenker fuhr trotz Warnung auf Gleise - Kollision mit Zug in OÖ

Perg (APA) - Ein 19-Jähriger ist am Dienstag in Perg mit seinem Pkw auf einem unbeschrankten Bahnübergang der Donau-Uferbahn von einem Zug erfasst und in das angrenzende Feld geschleudert worden. Der Jugendliche hatte die Stopptafel im Kreuzungsbereich missachtet und auch nicht auf das Warnsignal des Zuges reagiert, berichtete die Polizei OÖ am Mittwoch. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 41-jährige Zuglenker leitete eine Vollbremsung ein und die Bahn, die sich mit etwa 60 km/h dem Bahnübergang genähert hatte, kam nach diesem zu stehen. Die zwölf Passagiere des Zuges und der Triebwagenführer blieben unverletzt.