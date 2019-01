Wie eine Genmutation die Ordnung im Erbgut durcheinanderbringt

Lausanne (APA/sda) - Lausanner Forscher haben entdeckt, wie ein mutiertes Protein die dreidimensionale Organisation des Erbguts im Zellkern verändert und dadurch Anti-Tumor-Gene abschaltet. Die Studie liefert Erkenntnisse über einen Angriffspunkt von neuen Krebsmedikamenten.

Ein Forschungsteam um Elisa Oricchio von der ETH Lausanne (EPFL) und Giovanni Ciriello von der Uni der Westschweizer Stadt hat entdeckt, dass Mutationen in einem bestimmten Gen beeinflussen, wie das Erbgut im Zellkern dreidimensional organisiert ist. Davon berichteten die Wissenschafter im Fachblatt „Nature Genetics“.

Das Gen enthält den Bauplan für ein Protein namens EZH2. Mutiertes EZH2 spielt eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Tumoren und dient als Marker zur Charakterisierung von Krebstypen, wie die EPFL mitteilte. Es ist außerdem der Angriffspunkt neue Krebsmedikamente, die sich noch in klinischen Studien befinden.

Die gesamte DNA einer menschlichen Zelle ist rund 1,8 Meter lang, muss aber in den Zellkern mit einem Durchmesser von nur wenigen Mikrometern passen. Die DNA ist deshalb platzsparend um Proteine gewickelt und bildet mit diesen eine hochgradig organisierte dreidimensionale Struktur, die Fachleute als „Chromatin“ bezeichnen.

Bei Bedarf wird die DNA abschnittsweise freigelegt, damit Gene abgelesen werden können, oder „eingerollt“, wenn das entsprechende Gen stillgelegt werden soll. Bei diesem Stilllegen spielt EZH2 eine wichtige Rolle.

Wie die Lausanner Forscher nun berichteten, verändert eine Mutation in EZH2, die es quasi „hyperaktiv“ macht, die Struktur des Chromatins. Die Folge ist, dass ganze Bereiche abgeschaltet werden und die Zelle bestimmte Anti-Tumor-Gene nicht mehr ablesen kann.

In Versuchen mit Mäusen zeigten die Wissenschafter, dass durch Ausfall dieser Anti-Tumor-Gene das Wachstum von Krebs beschleunigt wurde. Hemmten sie jedoch das mutierte EZH2 in Zellkultur-Versuchen mit einem Wirkstoff, ließen sich die Anti-Tumor-Gene wieder anschalten.

„Die Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, die dreidimensionale Organisation des Erbguts im Zellkern zu berücksichtigen, um zu verstehen, wie Genmutationen in Krebszellen diese Organisation ausnutzen für ihr eigenes Wachstum“, wurde Oricchio in der Mitteilung zitiert. Pharmakologische Hemmstoffe, die die Krebs-fördernde Aktivität von mutiertem EZH2 blockieren, würden derzeit in klinischen Studien geprüft, so die Forscherin. Die aktuelle Studie gebe zusätzlichen Einblick in das therapeutische Potenzial dieser Wirkstoffe.

(Fachartikelnummer - DOI: 10.1038/s41588-018-0338-y)