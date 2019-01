Wiener Börse (Eröffnung) - ATX kommt am Vormittag nicht vom Fleck

Wien (APA) - Unsicherheiten um den Brexit und ein leerer Datenkalender dürften die Eröffnung am Wiener Aktienmarkt gelähmt haben. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.966,04 Punkten nach 2.967,35 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 1,31 Punkten bzw. 0,04 Prozent.

Zwar einigte sich das britische Parlament am Dienstagabend auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union nachzuverhandeln und so möglicherweise einer Mehrheit doch noch den Weg zu bahnen. Postwendend wurden Nachverhandlungen von der EU abgelehnt, so dass es fraglich erscheint, ob der Brexit-Termin am 29. März 2019 zu halten sein wird.

Österreichs Wirtschaft hat Ende vergangenen Jahres ihr Wachstumstempo beibehalten. Wie im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im vierten Quartal real um 0,4 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Quartal zu, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch in seiner Schnellschätzung. Gemäß Eurostat-Kriterien verlangsamte sich der BIP-Anstieg zu Jahresende jedoch von 0,4 auf 0,2 Prozent.

Mit Blick auf die Notenbanksitzung am Abend lautet die entscheidende Frage für den Markt, laut der Helaba-Analysten: Steht die Federal Reserve (Fed) vor einer möglicherweise längeren Zinserhöhungspause? Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt.

Auch die Oesterreichische Nationalbank steht im Fokus. Der von der FPÖ vorgeschlagene frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann wird wie erwartet neuer Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er löst damit Anfang September den langjährigen OeNB-Chef Ewald Nowotny (SPÖ) ab. Der Chef des Fiskalrats Gottfried Haber wird Vizegouverneur. Er sitzt auf einem ÖVP-Ticket.

An die Spitze des ATX Prime setzten sich die Werte von AG. Die Aktien der Aluschmiede stiegen um 2,24 Prozent. Hingegen fielen die Aktien des Stahlproduzenten voestalpine um 1,60 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.503,98 Zählern und damit um 0,03 Prozent oder 0,4 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und fünf unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 244.097 (Vortag: 303.802) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,30 (7,93) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

