In Kindergarten eingebrochen: Vbg. Polizei fahndet nach Unbekannten

Bludenz (APA) - Unbekannte haben von Montag auf Dienstag in den Kindergarten in Bürserberg (Bez. Bludenz) und ein Nebengebäude eingebrochen. Beim Heimatmuseum in der Gemeinde blieb es bei einem Versuch. Die Beute war verschwindend gering: Laut Polizei erbeuteten sie nur einen kleinen Bargeldbetrag. Der Sachschaden hingegen sei beträchtlich. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen 17.45 Uhr am Montag und kurz nach 7.00 Uhr am Dienstag mit einer Schneeschaufel und einem Stein das Fenster des Kindergartens ein. Sie durchsuchten das Gebäude nach Geld und Wertgegenständen, wobei sie mehrere Innentüren aufbrachen. Erbeuten konnten sie aber nur eine geringe Summe Bargeld. Anschließend - die Polizei ging von denselben Tätern aus - verschafften sie sich ebenfalls mit Hilfe einer Schneeschaufel und eines Steines Zutritt zu einem Nebengebäude, das sie erfolglos durchsuchten.