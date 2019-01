Europas Leitbörsen uneinheitlich im Frühhandel

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen tendierten am Mittwochvormittag ohne klare Richtung. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.10 Uhr mit plus 0,13 Prozent oder 4,17 Punkte bei 3.157,59 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,06 Prozent oder 6,83 Zähler auf 11.212,00 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,85 Prozent oder 57,96 Einheiten auf 6.891,89 Punkte.

Die anhaltende Unsicherheit über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU, Erwartungen an die nächste Gesprächsrunde im Handelskonflikt zwischen den USA und China und die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank standen im Mittelpunkt der Anlegeraufmerksamkeit. Die Federal Reserve könnte eine längere Pause bei den Zinserhöhungen ankündigen, wie Äußerungen hochrangiger Fed-Vertreter zuletzt vermuten ließen.

Marktrelevante Konjunkturdaten blieben weitgehend aus. Bereits in der Früh war lediglich das Verbrauchervertrauen deutscher Konsumenten von GfK veröffentlicht worden. Demnach hat sich die Verbraucherstimmung der Deutschen zu Jahresbeginn verbessert. Für Februar erreichte der Konsumklimawert 10,8 Punkten nach revidierten 10,5 Zählern im Jänner aus. Als Grund dafür nennt das Marktforschungsinstitut steigende Einkommensaussichten und die zunehmende Anschaffungsneigung der Bürger. Für das Gesamtjahr 2019 wird eine Zunahme des privaten Konsums um 1,5 Prozent erwartet.

Bei den Einzelwerten in Europa stachen die Aktien von LVMH hervor. Der französische Luxusgüterkonzern ist im vierten Quartal etwas stärker gewachsen als prognostiziert. Wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab, stiegen die Umsätze auf organischer Basis um 9 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr legte der Umsatz um 10 Prozent auf 46,8 Milliarden Euro zu. Der Gewinn sprang unter dem Strich um 18 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro nach oben. Im frühen Handel machten die LVMH-Aktien einen Kurssprung von 5,70 Prozent und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex für die Eurozone.

Am unteren Ende des Euro-Stoxx-50 rangierten hingegen die Anteilsscheine der Deutschen Post (minus 1,53 Prozent). Analysten der Deutschen Bank hatten zuletzt ihr Kursziel für den Logistikkonzern von 36 auf 31 Euro gesenkt. Die Post sei zwar weiterhin ein „Top Pick“, doch das Feedback von Research-Kunden der Deutschen Bank sei negativ gewesen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei bemängelt worden, dass das Post-Management zu optimistisch hinsichtlich des Ausblicks gewesen und die Profitabilität schwer einschätzbar sei. Er habe unter anderem wegen der geringer als erwarteten Porto-Erhöhung seine Ebit-Prognosen gesenkt und entsprechend das Kursziel angepasst.

