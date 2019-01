Debatte über „Welt-Kopftuch-Tag“

Berlin/London (APA/dpa) - Vor dem „Welt-Kopftuch-Tag“ (1. Februar) ist ein globaler Streit darüber entbrannt, ob die islamische Kopfbedeckung die Freiheit von Mädchen und Frauen einschränkt oder nicht. Auslöser ist der Twitter-Hashtag „#FreeInHijab“, den die Initiatorin Nazma Khan, eine aus Bangladesch stammende US-Muslimin, in diesem Jahr für den Aktionstag gewählt hat.

Der Slogan „Frei im Hijab“ hat nicht-muslimische Kopftuch-Gegnerinnen und Musliminnen auf den Plan gerufen, die von der Regierung ihres Landes oder von Verwandten gezwungen werden, ihr Haar zu verhüllen. Sie warnen vor einer Verharmlosung des Kopftuch-Zwangs und twittern darüber seit Tagen mit Stichworten wie „NoHijabDay“. Der „Hijab“ ist ein Kopftuch, das Haare und Hals bedeckt.

Und wie immer, wenn es um die religiös begründete Verhüllung der Frau geht, fehlt es nicht an schrillen Tönen. Nicht-Muslime wie die schottische Parlamentarierin Linda Fabiani unterstützen den „Welt-Kopftuch-Tag“ und beklagen fehlende Toleranz gegenüber Frauen, die sich für den „Hijab“ entscheiden. Einige Feministinnen warnen dagegen vor falscher Toleranz gegenüber Familien und Staaten, die Mädchen unter den Schleier zwingen.

Der umstrittene Slogan „Frei im Hidschab“ hat nicht-muslimische Kopftuch-Gegnerinnen ebenso auf den Plan gerufen wie Musliminnen, die von der Regierung ihres Landes oder von Verwandten gezwungen werden, ihr Haar zu verhüllen. Beide Gruppen warnen vor einer Verharmlosung des Kopftuch-Zwangs und twittern darüber seit Tagen mit Stichworten wie „NoHijabDay“.

Necla Kelek, Vorstandsmitglied der deutschen Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes erklärte: „Der World Hijab Day ist eine Bewegung aus den USA, von der ich nicht hoffe, dass sie hierzulande viele Anhängerinnen finden wird. Denn wir sehen ohnehin, dass die Zahl der Mädchen und jungen Frauen, die ihr Haar bedecken, in Deutschland von Jahr zu Jahr steigt. Inzwischen sehen wir auch schon Zehnjährige, die ein Kopftuch tragen.“

Nazma Khan hatte den „World-Hijab-Day“ 2013 ins Leben gerufen. Die Initiatorin hat inzwischen Mitstreiterinnen in vielen Ländern, unter anderem in Großbritannien. Sie laden am 1. Februar jedes Jahres muslimische und nicht-muslimische Frauen ein, für einen Tag den „Hijab“ zu tragen. Ihr Ziel ist dabei auch, zu zeigen, dass Frauen mit dieser Kopfbedeckung im Alltag oft Diskriminierung erleben.