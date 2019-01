Italiens Firmen skeptischer

Rom (APA/Reuters) - In Italien hat sich die Stimmung der Unternehmen so stark eingetrübt wie seit rund zweieinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima der gesamten Wirtschaft im Jänner sank um 0,5 auf 99,2 Punkte, wie das nationale Statistikamt Istat am Mittwoch mitteilte.

Allein die Stimmung der Industrie fiel mit 102,1 Zählern auf den niedrigsten Wert seit September 2016. Experten hatten hier nur einen Rückgang auf 103,0 Punkte erwartet. Dagegen hellte sich die Laune der Konsumenten überraschend auf.

Das Barometer für das Konsumklima stieg um 0,8 auf 114 Punkte.