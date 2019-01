Wegen Terrorverdacht: Weitere Durchsuchungen in Deutschland

Berlin (APA/dpa) - Die Terrorermittlungen in Deutschland gegen drei mutmaßliche Islamisten aus dem Irak, die am Mittwoch im Bundesland Schleswig-Holstein festgenommen wurden, reichen auch ins benachbarte Mecklenburg-Vorpommern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde in der Früh auch die Wohnung eines Mannes in Ludwigslust durchsucht.

Die betreffende Person gelte bisher nicht als tatverdächtig, habe vermutlich aber in Kontakt zu mindestens einem der Festgenommenen gestanden, hieß es. Dem Vernehmen nach wurden die Spezialkräfte der deutschen Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes bei dem Einsatz in Ludwigslust auch von Kräften der Landespolizei unterstützt. Es sollen etwa 20 Beamte aus dem Nordosten beteiligt gewesen sein.

Auch im Bundesland Baden-Württemberg im Südwesten Deutschlands gab es im Zusammenhang mit dem Fall Wohnungsdurchsuchungen.

Die drei Männer aus dem Irak stehen laut Bundesanwaltschaft im Verdacht, einen Terroranschlag in Deutschland geplant zu haben.