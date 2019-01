Nationalbank bekommt „Hansdampf in allen Gassen“ als Vizegouverneur

Wien (APA) - Den künftigen Vizegouverneur der Nationalbank, Fiskalratschef Gottfried Haber, kann man getrost als „Hansdampf in allen Gassen“ beschreiben. Der sportliche Wissenschafter gilt als äußerst redegewandt, jung und modern. Dazu passt, dass er direkt aus dem Generalrat der OeNB in deren Direktorium wechselt - ein „Cooling Off“ würde wohl auch gar nicht zur Energie passen, die Haber stets gern ausstrahlt.

Der 46 Jahre alte gebürtige Wiener war schon zwei Mal „fast Finanzminister“ auf ÖVP-Ticket. Jedenfalls werden ihm die Fähigkeiten auch für diese Tätigkeit zugetraut. Zur Volkspartei wird ihm ein Naheverhältnis nachgesagt.

Haber ist derzeit auch Vizedekan an der Fakultät für Gesundheit und Medizin sowie Universitätsprofessor am Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin der Donau-Universität für Weiterbildung in Krems. Dazu kommt auch noch eine Aufsichtsratstätigkeit der Hypo NÖ. Überhaupt ist der Wissenschafter mit Aufsichtsratstätigkeiten in Unternehmen verschiedener Branchen vertraut. Ausgleich findet er beim Sport - etwa beim Laufen oder beim Triathlon.

Die Selbstvermarktung ist Haber, im Freundeskreis teils auch „Gotti“ gerufen, nicht fremd: Er hat eine eigenen Homepage (haber.at) und ist sowohl auf Facebook als auch auf Twitter vertreten. Zwischendurch hält Haber auch einmal ein Impulsreferat, wenn das Alois Mock Institut zu einem Benefizabend für die Sonntagberg-Basilika ruft oder spricht bei einer „Zukunftskonferenz“ der Kärntner Grünen. Aber auch in Stanford und Cambridge hielt Haber schon Vorträge.

In Kärnten war der Fachmann, bei dessen Ausführungen die Journalistenkulis aufglühen, nicht nur einige Jahre an der Uni Klagenfurt tätig, sondern zu blau-schwarzen Zeiten auch Chef des dortigen „Wirtschaftspolitischen Beirats“. Haber glaubt an das Gute in der Politik: „Bei allen Problemen unterstelle ich der Politik, dass sie etwas Gutes für die Menschen machen will“, sagte er im Zuge dieser Tätigkeit einmal im Jahr 2011 im Interview mit der „Kleinen Zeitung“.

Selbst studierte das Mitglied des Vorstandes von Transparency International Austrian Chapter Volks- und Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und promovierte im Juni 2000 „summa cum laude“ zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Vorübergehend war Haber auch an der Universität Klagenfurt tätig.

Seine Forschungsschwerpunkte benennt Haber im volkswirtschaftlichen Bereich unter anderem mit Wirtschaftspolitik, Regionalwirtschaft, Impactanalysen, Europäische Integration (Europäische Währungsunion), quantitative Methoden in der Volkswirtschaftslehre und angewandte Ökonometrie, sowie Gesundheitsökonomie. Dazu kommen Bankwesen, Geld- und Finanzmärkte, Kreditwirtschaft, Bankcontrolling, Risk Management, Bankbewertung, Unternehmensführung und Operations Research sowie Management im Gesundheitswesen sind Schwerpunkte im betriebswirtschaftlichen Bereich.

