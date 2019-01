Internationale Pressestimmen zur Venezuela-Krise

Caracas (APA/dpa) - Internationale Tageszeitungen kommentieren die Entwicklung in Venezuela in ihren Mittwochsausgaben:

„Aftenposten“ (Oslo):

„Derzeit geschieht viel gleichzeitig in Venezuela. Guaido sagt, dass Maduro und andere des Regimes eine Amnestie erhalten können, wenn sie freiwillig gehen. Ein Oberst, der Militärattache in Venezuelas Botschaft in Washington war, ist abgesprungen und hat Guaido seine Unterstützung erklärt. Dasselbe tat auch die Konsulin des Landes in Miami. Ohne Militär hat Maduro keine Chance. Das Problem ist, dass die obersten Offiziere so sehr mit am Steuer sitzen, dass sie selbst die Konsequenzen eines Machtwechsels fürchten. Mehrere von ihnen haben gehobene zivile Machtpositionen erhalten und von der umfassenden Korruption profitiert. Es ist aber möglich, dass Guaidos Angebot der Amnestie dazu beiträgt, dass sie ihre Karten niederlegen. Wenn nicht, kann der Machtwechsel blutig werden.“

„La Stampa“ (Rom):

„Die Augen der Welt sind auf Venezuela gerichtet, Epizentrum einer Krise, die das ohnehin fragile geopolitische Gleichgewicht der Welt zu erschüttern droht. Aber es gibt auch andere Brandherde auf der Welt verstreut, die in diesem Jahr 2019 aufflammen könnten. (...)

Die EU könnte als Mediator zwischen den anderen globalen Mächten bei der Entwicklung dieser Situationen eine fundamentale Rolle spielen. Aber der Moment ist nicht der beste. Die Beziehungen zu den USA sind an einem historischen Tiefpunkt. Und schließlich hat das Erstarken der Populisten Europa im Innern geschwächt.“

„Tages-Anzeiger“ (Zürich):

„Dieser Machtwechsel ist überfällig. Und es geht hier mal ausnahmsweise nicht um die großen Ideologien. Manche Linke mögen das noch nicht verstanden haben, aber das Maduro-Regime ist keineswegs links. Es handelt sich vielmehr um eine kriminelle Elite, die ein ganzes Land ausraubt und in eine schwere humanitäre Krise gestürzt hat. Die Opposition um den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido, sicherlich auch keine Ansammlung von lupenreinen Humanisten, verspricht immerhin, dringend nötige Hilfstransporte ins Land zu lassen. Das würde viele Menschenleben retten.“