Masern - Gesundheitsministerin gegen Impfpflicht

Wien (APA) - Nach mehreren Masern-Ansteckungen von Babys in Graz ist die Debatte um Impfungen wieder aufgeflammt. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat sich am Mittwoch gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Man setze auf „Selbstbestimmung“ und Aufklärung durch das Gesundheitspersonal, dass Impfungen sinnvoll seien, sagte sie am Rande des Ministerrats.