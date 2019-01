THG-Emissionen - Kurz relativiert Erfolge ander Länder

Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch die steigenden Treibhausgas-Emissionen Österreichs zu rechtfertigen versucht und dabei die Erfolge anderer Länder relativiert. Er würde darum ersuchen, dass man hinterfrage, wie die Zahlen zustande kommen. In Frankreich setzen man zum Beispiel ausschließlich auf Atomenergie. „Das wollen wir in Österreich nicht.“

Der Kanzler verwies auch auf die Verteuerung der Spritpreise in Frankreich und der damit verbunden Proteste. Die Verteuerung der Spritpreise sei „eine tolle Maßnahme für die Reduktion des Treibgas-Ausstoßes“. Man müsse aber hinterfragen, was das für die Menschen bedeute, die auf das Auto angewiesen seien. „Das steht auf einem anderen Stern.“ „Ich will nichts relativieren“, aber Österreich wolle „die richtigen und nicht die falschen Maßnahmen wie Atomenergie oder unsoziale Maßnahmen“ setzen. Die Regierung sei nicht untätig, sondern „in diesem Bereich sehr aktiv“ und habe „sehr ambitionierte Vorhaben“. Man habe schon einiges auf dem Weg gebracht, so Kurz.