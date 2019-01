Sea-Watch - Auch Luxemburg will sich an Umverteilung beteiligen

Rom (APA) - Auch Luxemburg will sich nach italienischen Medienangaben an der Umverteilung der 47 Migranten an Bord des vor Siziliens Küste blockierten Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ beteiligen. Damit wächst die Zahl der EU-Länder, die Bereitschaft zur Migrantenaufnahme signalisiert haben, auf sechs.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte erklärte am Dienstagabend, dass es Bereitschaft von fünf Ländern gebe, Migranten aufzunehmen. Dazu gehören Deutschland, Malta, Frankreich, Portugal und Rumänien. Der maltesische Premier Joseph Muscat bestätigte, dass Malta einige Migranten aufnehmen werde. Zugleich forderte er die Hilfsorganisationen auf, die Regeln zu respektieren. „Jeder muss die Regeln respektieren, die NGO müssen Verantwortung zeigen“, sagte Muscat bei einem Besuch auf Sardinien am Mittwoch.

Wann die Migranten an Land gehen sollen, blieb vorerst unklar. Die italienische Regierung wartet auf ein offizielles Abkommen mit den EU-Ländern, die sich an der Umverteilung beteiligen. Danach sollten Beschlüsse bezüglich der Migrantenlandung bekanntgegeben werden.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini begrüßte die Einigung zur Umverteilung der Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“. „Endlich setzt sich Europa in Bewegung. Dies bedeutet, dass unsere Linie zu Resultaten führt“, so Salvini.